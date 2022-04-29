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Yerel Şanlıurfa'da apartman boşluğuna düşen köpek böyle kurtarıldı
Yerel

Şanlıurfa'da apartman boşluğuna düşen köpek böyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde apartmanın boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:15:00 -
Şanlıurfa'da apartman boşluğuna düşen köpek böyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde apartmanın boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eyyübiye ilçesinde bir köpek, apartman çatısında gezindiği sırada metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Apartman boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden kurtarılarak hayvan barınağına teslim etti. (İLKHA)

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