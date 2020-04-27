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Aktüel

Şanlıurfa’da 3 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle daha karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.

2020-04-27 21:26:22 -
Şanlıurfa’da 3 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle daha karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.


Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Tedbirler kapsamında Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide ve Ceylanpınar ilçesi kırsal Maden Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün süreyle söz konusu mahallelerde karantina tedbirleri başlatıldı. Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi.

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