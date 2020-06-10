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Aktüel

Şanlıurfa’da 1 mahalle ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 28 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:04:49 -
Şanlıurfa’da 1 mahalle ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 28 binada karantina uygulaması başlatıldı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kepirhisar Mahallesi’nin tamamı, Eyyübiye’de 8, Haliliye’de 6, Karaköprü’de 7, Viranşehir’de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde birer bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tunçbilek Mahallesi ile kent genelindeki 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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