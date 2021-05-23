Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi fabrika yapılacak
Şanlıurfa Viranşehir OSB hazır giyim sektörüne anahtar teslimifabrika yapımı projesi için ihale ilanı yayımlandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Viranşehir OSB Hazır Giyim Sektörüne Anahtar Teslimi Fabrika Yapımı Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamakta.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyası Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No:2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinden veya www.viransehir.gov.tr vewww.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
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