  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması! Pezeşkiyan'dan İslamabad Mutabakatı vurgusu geldi! Pedro Sanchez'den BM'de çarpıcı veto çıkışı! Daimî üyelerin yetkisi kaldırılsın çağrısı! Bolu davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Tanju Özcan hakkında rekor hapis cezası... Uluslar Ligi'ne kayıpla başladık Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda! Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Yerel Şanlıurfa merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Yerel

Şanlıurfa merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şanlıurfa merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de Şanlıurfa merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 915 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Silah ve nakit ele geçirildi, kripto cüzdanlara el konuldu

Operasyonda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararını çıkarıldıkları mahkeme verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23