Şanlıurfa merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de Şanlıurfa merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 915 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Silah ve nakit ele geçirildi, kripto cüzdanlara el konuldu

Operasyonda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararını çıkarıldıkları mahkeme verdi.