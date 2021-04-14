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Eğitim Şanlıurfa liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Şanlıurfa liseleri kontenjanları
Eğitim

Şanlıurfa liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Şanlıurfa liseleri kontenjanları

Liseye Geçiş Sınavı gün geçtikçe yaklaşmakta olduğundan liseye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri liselere girebilmek için lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Şanlıurfa liseleri taban puanı 2021, liseleri başarı sıralaması ve Şanlıurfa liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:08:00 -
Şanlıurfa liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Şanlıurfa liseleri kontenjanları

Doğru meslek seçimi için iyi bir lise seçmek gerekmektedir. İyi bir liseye gitmek ancak LGS sınavından yüksek not almakla mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. MEB tarafından yapılan duyurudan sonra öğrenciler, bulundukları şehirlerde liselerin taban puanlarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Şanlıurfa liseleri taban puanı 2021, Şanlıurfa liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Şanlıurfa liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Şanlıurfa liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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