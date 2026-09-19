SANKO Üniversitesi Avrupa Kardiyoloji Kongresinde ilklere imza atmaya devam ediyor

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bilimsel araştırma deneyiminin öğrencilerin akademik yolculuğunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

Üniversitenin eğitim ve araştırma vizyonu doğrultusunda öğrencilerin eğitim hayatlarının erken dönemlerinden itibaren bilimsel araştırma süreçlerinin içerisinde yer almalarının, onların akademik bakış açılarını geliştirmeleri ve araştırma kültürü kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Dağlı, böylesine önemli bir bilimsel çalışmanın uluslararası bir kongrede sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Dağlı, eğitim programında ve öğrencilerin akademik gelişmesinde etkin rol oynayan bu çalışmanın görünür sonuçları için Prof. Dr. Özlem Soran’ı, akademik ve idari personel ile öğrencileri tebrik etti.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

SANKO Üniversitesi Rektör Danışmanı ve ABD Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Soran ise “Öğrencilerimizin akademik vizyonlarının gelişimine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz uzun soluklu eğitim ve araştırma sürecinin önemli bir başarıyla sonuçlanmasının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Avrupa Kardiyoloji Kongresinde araştırmaları sunulmak üzere seçilen hekimlerin, kardiyoloji asistanlarından kardiyoloji profesörlerine kadar farklı unvana sahip olan uzman hekimlerden oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Soran, kongreye gönderilen araştırmaların yalnızca yaklaşık yüzde 30’unun sunuma kabul edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Soran, elde edilen başarıya ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Böylesine önemli bir kongrede, araştırma sonuçlarımızı ilk kez yedi yıl önce bir öğrencimizin sunmasına olanak sağlamıştık. Sonraki yıllarda hedeflerimizi ve akademik çıtamızı daha da yukarı taşıyarak eğitim anlayışımız doğrultusunda önemli kazanımlar elde ettik.

Bu yıl da ağustos ayının sonunda Almanya’nın Münih kentinde, 170 ülkeden 33 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Kongresinde sunulmak üzere seçilen araştırmamızın sunumunu yine bir öğrencimizi hazırlayarak gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin, henüz tıp eğitimi devam ederken uluslararası ölçekteki bir kongrede araştırma sunmaları, bizler için önemli bir eğitim anlayışıdır.”

Çalışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere Avrupa Kardiyoloji Kongresinin internet sitesinden ulaşılabileceğini de belirten Prof. Dr. Soran, koroner arter hastalığının toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan ve toplum sağlığını ciddi biçimde etkileyen önemli bir hastalıktır. Son yirmi beş yılda koroner arter hastalığı tedavisinde çok önemli gelişmeler olmasına rağmen ülkemizde bu hastalıktan ölüm oranı kronik hastalıklara bağlı tüm ölüm nedenleri içinde birinci sırada yer almaktadır. Bu hastalığın nedenlerinin doğru analiz edilmesi ve hastalıktan korunmak için maliyeti düşük ve etkili olabilecek bilimsel metotların kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

SANKO Üniversitesi olarak bu noktaları göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz metot ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrencilik dönemini sadece öğrenerek değil aynı zamanda üreterek geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimize, mesleklerinin henüz ilk basamaklarında bilimsel değeri bu seviyede yüksek bir kongrede sunum yapabilecek eğitim desteğini veriyor, genç yaşta bilimsel üretkenlik ve hizmet prensipleri ile çalışmayı öğrenmelerine odaklanıyoruz.”

Prof. Dr. Soran, çalışmada emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.