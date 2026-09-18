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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?
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Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?

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Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ahmet Taşgetiren’in “Bizi utandırın” başlıklı yazısına dikkat çeken bir cevap verdi. CHP’li belediyeler etrafında gündeme gelen yolsuzluk ve ahlak tartışmalarını hatırlatan Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP için yaptığı “arınma” çağrısını da gündeme taşıyarak Taşgetiren’e, “Kılıçdaroğlu’nun bile isyan ettiği rüşvetçilere, fuhuşçulara siz nasıl göz yumuyorsunuz Ahmet ağabey” diye seslendi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ahmet Taşgetiren’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından kaleme aldığı “Bizi utandırın” yazısını bugünkü köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu, Taşgetiren’in AK Parti’ye yönelik “utanç” eleştirisine CHP’li belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan olayları hatırlatarak cevap verdi.

Üsküdar’daki siyasi gelişmelerden CHP’li belediyeler etrafındaki yolsuzluk ve özel hayat tartışmalarına kadar birçok başlığı sıralayan Karahasanoğlu, parti değiştiren belediye meclis üyeleri üzerinden de Taşgetiren’in yaklaşımını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çıkışını hatırlattı

Karahasanoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisindeki tartışmalar karşısında yaptığı “arınma” çağrısına özellikle dikkat çekti.

Taşgetiren’e seslenen Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu’nun dahi CHP içerisindeki gelişmelere tepki gösterdiğini hatırlatarak, Taşgetiren’in aynı olaylar karşısındaki tutumunu sorguladı.

Karahasanoğlu yazısında, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bile isyan ettiği rüşvetçilere, fuhuşçulara siz nasıl göz yumuyorsunuz Ahmet ağabey” ifadelerini kullandı.

“Sen niye utanmıyorsun?”

Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerinde “masumiyet karinesi” ve “lekelenmeme hakkı” vurgusu yaptığını da hatırlatan Karahasanoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde ise AK Parti’ye yönelik suçlayıcı bir yaklaşım sergilediğini yazdı.

CHP’li belediyeler hakkında kamuoyuna yansıyan tartışmaları da sıralayan Karahasanoğlu, yazısını Taşgetiren’e yönelttiği oldukça sert bir soruyla noktaladı:

“Sen niye utanmıyorsun!?”

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