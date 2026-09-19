Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak
Sermaye piyasalarındaki çalkantı ve gözaltı kararlarının ardından Katılımevim ve Birevim'e para yatıran binlerce vatandaşın yüreğine su serpen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi! Vatandaşların profesyonel yatırımcı olmadığını ve haklarının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Bakan Şimşek, devlet bankası Emlak Katılım’ın devralma sürecini başlattığını müjdeledi. TMSF benzeri bir teminat havuzu ve devlet kalkanıyla mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, gözler SPK ve BDDK'dan gelecek resmi onaylara çevrildi.