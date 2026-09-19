Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 Eylül günü NTV yayınına katılarak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacağı mesajını verdi. Şimşek şunları kaydetti: "- Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim ile ilgili bir açıklaması var. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok. Çünkü onlar, nitelikli ve profesyonel yatırımcı değil, bizim onlara muamelemiz farklı olacak. Tabiri caizse orta ve uzun vadede onu bankalar gibi düşünmek lazım. - Dolayısyla TMSF vari bir yapı, fon, teminat havuzu gibi bir yapı... Kaynakların nerede kullanılacağına ilişkin bir düzenleme temmuz ayında yapıldı ve geçiş dönemi öngörüldü. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık ama o alana ilişkin tabii ki ilave çalışmalar devam edecek."