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Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

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Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

Sermaye piyasalarındaki çalkantı ve gözaltı kararlarının ardından Katılımevim ve Birevim'e para yatıran binlerce vatandaşın yüreğine su serpen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi! Vatandaşların profesyonel yatırımcı olmadığını ve haklarının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Bakan Şimşek, devlet bankası Emlak Katılım’ın devralma sürecini başlattığını müjdeledi. TMSF benzeri bir teminat havuzu ve devlet kalkanıyla mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, gözler SPK ve BDDK'dan gelecek resmi onaylara çevrildi.

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Foto - Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim'e para yatıranlar, şimdi ne olacağını düşünüyor. Emlak Katılım, iki şirketi satın almak için görüşmeleri sürdürüyor. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim'in geleceği merak konusu oldu. Emlak Katılım, iki tasarruf finansman şirketini satın almak için görüşmelere başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV yayınında sürece ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, “Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok. Çünkü onlar, nitelikli ve profesyonel yatırımcı değil, bizim onlara muamelemiz farklı olacak.” dedi. Peki Katılımevim ve Birevim'de bugüne kadar neler yaşandı?

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Foto - Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

TERA GRUBU: SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 9 Eylül günü Katılımevim, Pusula Finans Holding ile Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını açıkladı. Şirket, işlemin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer ilgili kurumların izin ve onaylarının gerektiğini belirterek henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını bildirdi. Bir gün sonra; Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devri konusunda temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından resmi izin ve onay sürecine girildi.

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Foto - Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

YÖNETİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER Devir işlemleriyle ilgili görüşmeler sürerken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararları açıkladı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ayrıca aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan'ın da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını bildirdi. Bir süre sonra Serdar Turhan ile Ahmet Özcan'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı. Katılımevim'den yapılan ikinci bir açıklamada, bu istifaların Pusula Finans Holding A.Ş. bünyesini kapsadığını ve şirket yönetim kurulunda herhangi bir üyelik değişikliği olmadığı belirtildi.

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Foto - Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

EMLAK KATILIM DEVREYE GİRDİ Katılımevim ve Birevim ekseninde yaşanan gelişmeler yatırımcıları tedirgin ederken yeni bir alıcı ortaya çıktı. Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim ile Birevim'i satın almak için görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP açıklamasında, satın alma sürecinin her iki şirketi de kapsadığı belirtildi.

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Foto - Katılımevim ve Birevim'de son durum: Para yatıranlar ne yapacak

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 Eylül günü NTV yayınına katılarak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacağı mesajını verdi. Şimşek şunları kaydetti: "- Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim ile ilgili bir açıklaması var. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok. Çünkü onlar, nitelikli ve profesyonel yatırımcı değil, bizim onlara muamelemiz farklı olacak. Tabiri caizse orta ve uzun vadede onu bankalar gibi düşünmek lazım. - Dolayısyla TMSF vari bir yapı, fon, teminat havuzu gibi bir yapı... Kaynakların nerede kullanılacağına ilişkin bir düzenleme temmuz ayında yapıldı ve geçiş dönemi öngörüldü. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık ama o alana ilişkin tabii ki ilave çalışmalar devam edecek."

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