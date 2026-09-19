Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!
Türk Kızılay, yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla aktif kök hücre bağışçı adayı sayısını 1 milyon 251 bin 677’ye yükseltti. Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mevcut bağışçı adaylarının yüzde 63’ünün erkek, yüzde 37’sinin ise kadınlardan oluştuğu bildirildi. Kızılay, kök hücre bağışının kan hastalıklarıyla mücadelede önemli bir tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekti.