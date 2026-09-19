Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

"Bugün 1 milyon 251 bini aşkın gönüllü bağışçı adayımız, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için büyük bir umut. TÜRKÖK projesiyle bağışçı kazanımından eşleşme ve nakil planlamaya kadar sürecin her aşamasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bağışçı sayımız arttıkça nakil bekleyen hastalarımızın uyumlu bir bağışçı adayıyla eşleşme imkanı artıyor, bu da hastalarımızın ve ailelerinin umudunu büyütüyor. Bu büyük umudun ve dayanışmanın parçası olan tüm bağışçı adaylarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."