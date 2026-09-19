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Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

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Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

Türk Kızılay, yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla aktif kök hücre bağışçı adayı sayısını 1 milyon 251 bin 677’ye yükseltti. Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mevcut bağışçı adaylarının yüzde 63’ünün erkek, yüzde 37’sinin ise kadınlardan oluştuğu bildirildi. Kızılay, kök hücre bağışının kan hastalıklarıyla mücadelede önemli bir tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekti.

#1
Foto - Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

Buna göre, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolü, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine hızla ve güvenle ulaştırılması görevlerini üstleniyor.

#2
Foto - Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

Bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla Kızılay, toplamda 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar oluşturdu. Açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Yılmaz, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

#3
Foto - Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

"Bugün 1 milyon 251 bini aşkın gönüllü bağışçı adayımız, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için büyük bir umut. TÜRKÖK projesiyle bağışçı kazanımından eşleşme ve nakil planlamaya kadar sürecin her aşamasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bağışçı sayımız arttıkça nakil bekleyen hastalarımızın uyumlu bir bağışçı adayıyla eşleşme imkanı artıyor, bu da hastalarımızın ve ailelerinin umudunu büyütüyor. Bu büyük umudun ve dayanışmanın parçası olan tüm bağışçı adaylarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."

#4
Foto - Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

- Nasıl bağışçı adayı olunur Kök hücre bağışçısı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki her sağlıklı vatandaş, Kızılay kan bağış noktalarına başvurabiliyor.

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Foto - Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı!

Başvuru sonrasında, TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onam Formu'nu dolduran bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan gerekli testlerden geçirildikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor ve kişi bağışçı adayı olarak sisteme dahil ediliyor. Sağlık Bakanlığı veri tabanında bulunan bir hasta ile eşleşme tespit edilmesi halinde Kızılay, bağışçı adayına ulaşarak detaylı testlerin yapılmasını sağlıyor ve bağışçının kabulü ve uygun bulunması halinde tedavi süreci başlıyor. Kök hücre bağışıyla ilgili daha fazla bilgiye "kanver.org" adresinden ulaşılabiliyor.

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