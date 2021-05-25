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Ekonomi SANKO 14 bin çalışanıyla ihracata katkı sağlıyor
Ekonomi

SANKO 14 bin çalışanıyla ihracata katkı sağlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep programı kapsamında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret edip, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:54:00 -
SANKO 14 bin çalışanıyla ihracata katkı sağlıyor

Konukoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ihracatın milli görev kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “İhracatımızı artırmak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz, şansını sürekli yeniler” ifadelerini kullandı.

Zorluklardan yılmayalım

SANKO olarak 14 bin dolayındaki çalışanla ihracata katkı sağladıklarını kaydeden Konukoğlu, firmalar için olduğu kadar ülkeler açısından da ihracatın öneminin özellikle salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da mal satmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, “Bir şeyi satmak zor ancak zorluklar karşısında yılmamak lazım. Kapıdan kovsalar pencereden girilmeli. Firmalarla bin sefer konuşursun, bir kere mal satarsın. ‘Üç kere konuştum ama olmadı’ diyerek vazgeçerseniz sadece o ürünü satamamakla kalmaz belki de uzun yıllar çalışabileceğiniz pazarı kaybedersiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Reddedilmekten çekinmiyoruz

İyi satıcının hiçbir zaman reddedilmekten çekinmeyeceğini ve reddedilmeyi işinin doğal süreci olarak göreceğini vurgulayan Konukoğlu, Türkiye’nin ihracatının çok iyi durumda olduğunu, savunma sanayinde de iyi ivme yakaladığını kaydetti. TİM Başkanı İsmail Gülle, ziyaretinde kendisine eşlik eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile SANKO Tekstil tesislerini inceledi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’ndan tesislere ilişkin bilgi alan Gülle, OSB’de çeşitli firmaları da ziyaret etti, başarılarından dolayı bölge ihracatçılarını kutladı.

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