Sandığa gömülen Karamollaoğlu da yolcu! 6’lı masada giden gidene

31 Mart yerel seçimlerinde umduğunu bulamayan Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinden istifa edeceği iddia ediliyor.

Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkanlık yarışında Özgür Özel’e kaybetmesiyle başlayan değişim rüzgarı, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında İYİ Parti’de esti.

Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti’de, eleştirilerin odağı olan Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış kendisinin de aday olmayacağını belirtmişti.

SIRA SAADET'TE

Siyasetteki değişim rüzgarı bu kez yönünü Saadet Partisi’ne çevirdi. Odatv’nin haberine göre; Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakmaya hazırlanıyor.

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ROTA KONGRE

30 Ekim 2016'da, Atatürk Spor Salonu'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 oyun 871'ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu’nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi.

BU HAFTAKİ TOPLANTI ÖNEMLİ

Öte yandan Saadet Partisi’nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek. Toplantıda seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

GENEL BAŞKAN BİROL AYDIN MI OLACAK?

Temel Karamollaoğlu’ndan sonra boşalacak olan genel başkanlık koltuğu için henüz bir netlik olmasa da Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı parti içinde önde geliyor.

Son olarak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Birol Aydın, Meclis’te yaptığı konuşmalarda hükümeti özellikle ‘Gazze’ konusunda sert şekilde eleştirdiği konuşmalarla gündem olmuştu.