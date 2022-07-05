Sancaktepe’de 5 araç kaza yaptı

Kaza, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EEP 557 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yol üzerinde bulunan 2 otomobile çarpan sürücü daha sonra 34 EOV 662 plakalı hafif ticari araca ve 34 TAB 56 plakalı Fiat marka ticari taksiye çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralanırken, ticari taksi şoförü otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralı taksi şoförünü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye sevk etti. 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ticari taksi ve Volkswagen marka otomobil hurdaya döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.