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Kobi Sanayiye 250 milyar TL’lik finansman desteği!
Kobi

Sanayiye 250 milyar TL’lik finansman desteği!

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sanayiye 250 milyar TL’lik finansman desteği!

İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile sanayici ve KOBİ’lere uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. İstihdamını koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanlık bölümü de Bakanlık tarafından karşılanacak...

Üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler sanayi sektörünün gündemindeki yerini korurken, 250 milyar liralık yeni destek paketi devreye alındı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 36 aya kadar vade ve KOBİ’lere kefalet imkanı içeren programın üretimin devamlılığı açısından önemli bir kaynak oluşturacağını söyledi.

 

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı’nı değerlendirdi. Ardıç, bu programın sanayicilerin finansman yükünü hafifleteceğini belirtti. 250 milyar lirayı bulan destek programının üretim gücü ve istihdama ciddi kaynak oluşturacağının altını çizen Ardıç, bu kaynağın KOBİ’lere ve sanayicilere ciddi destek olacağını sözlerine ekledi.

 

“KOBİ’lerimiz için önemli bir can suyu”

Söz konusu programın esnaf ve sanayi camiasına yarar sağlayacağını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 250 milyar lira büyüklüğündeki İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı’nı, sanayimizin üretim gücünün ve istihdam kapasitesinin korunması açısından son derece değerli ve zamanında atılmış bir adım olarak görüyoruz. Sanayimiz; yüksek finansman maliyetleri, daralan talep ve artan girdi maliyetlerinin üretim üzerindeki baskısının ağırlaştığı zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde reel sektörün finansmana uygun şartlara erişimini kolaylaştıracak paket, üretimini ve istihdamını korumaya çalışan sanayicilerimiz ile KOBİ’lerimiz için önemli bir can suyu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

 

“Sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Programın KOBİ’lere de destek olacağını söyleyen Ardıç, "Program kapsamında sunulan altı aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânını kıymetli buluyoruz. İstihdamını koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanlık bölümünün Bakanlığımız tarafından karşılanması, sanayicimizin yükünü hafifletirken çalışma hayatına da doğrudan katkı sağlayacaktır. KOBİ’lerimize sunulacak kefalet desteği ise finansmana erişimin kolaylaştırılması bakımından programın etkisini güçlendirecektir. Sanayimizin sahadaki ihtiyaçlarını gözeten, üretim ile istihdamı birlikte destekleyen bu önemli program dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve emeği geçen herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Programın hızlı ve etkin biçimde uygulanarak işletmelerimize güçlü bir destek sağlayacağına inanıyor, sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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