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Gündem Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme
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Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme

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Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

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