Sanayinin "Mübeccel Usta"sı azmiyle örnek oluyor

Aydın'da KOSGEB'den aldığı 110 bin liralık destekle sanayide kapı imalathanesi açan 24 yaşındaki Mübeccel Sinem Elbir, işlerini daha da büyütüp fabrika sahibi olmayı hedefliyor - Her sabah motosikletiyle dükkana gelen genç kadın, kullandığı forkliftle mal taşıyor, makinelerle kapı kesiyor, çekiçle kapı kenarlarını düzeltiyor - Mübeccel Sinem Elbir: - "Normalde bakıldığında evet erkek işi ama ben bu işi yapıyorum ve seviyorum. Yıllarca yapmayı istiyorum. Yoruluyorum ama her işin bir yorgunluğu oluyor. Kadın isterse her işi yapabilir"