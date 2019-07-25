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Sanayide dönüşüm, büyüme ve inovasyon Gaziantep’te tartışılıyor

Yerel ekonomiyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınma ve yeni istihdam olanaklarını tartışmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası tarafından, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde, “Sektörel Yol Haritaları Çalıştayları” ve “İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar” çalıştayları düzenlenecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Sanayide dönüşüm, büyüme ve inovasyon Gaziantep’te tartışılıyor

Yerel ekonomiyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınma ve yeni istihdam olanaklarını tartışmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası tarafından, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde, “Sektörel Yol Haritaları Çalıştayları” ve “İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar” çalıştayları düzenlenecek.


Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO - MEM) düzenlenecek iki günlük etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi ve ticaret odaları, yerel iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve UNDP yetkililerini bir araya getirecek. Gaziantep ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için gerekli önceliklerin ele alınacağı toplantılar dizisinde, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için öncelikli sektörler belirlenecek.


Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliği ile yürütülen Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye‘de Dayanıklılık Projesi” kapsamında; bölge ekonomisine yönelik olarak, sanayide dönüşüm, inovasyon odaklı üretim yoluyla Gaziantep ve bölgenin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejiler geliştirilmesi için tekstil, plastik, gıda ve makine-metal sektörleri ve imalat sanayine yönelik yol haritaları hazırlanıyor.


30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan sektörel çalıştay ve konferans ile söz konusu raporların ilgili sektör temsilcileri, yerel iş dünyası ve girişimciler ile paylaşılması ve katılımcıların geri bildirimlerinin alınarak yol haritalarının tamamlanması planlanıyor.


Sektör temsilcilerinin katılımının önem teşkil ettiği etkinlikler sonrasında 4 sektörden seçilecek 5’er firmaya ücretsiz danışmanlık hizmeti verilerek, yol haritalarını uygulamaları amacıyla bir faaliyet planı hazırlanacak.


“Düzenlenecek çalıştayla gelişmekte olan sektörlerimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz”


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, Türkiye‘de Dayanıklılık Projesi kapsamında bölge ekonomisine yönelik rekabet gücü ve büyümeye odaklı stratejiler geliştirmek amacıyla tekstil, plastik, gıda ve makine-metal sektörleri ve imalat sanayine yönelik yol haritalarının hazırlandığını söyledi.


Ünverdi, sanayi alt yapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli, sunduğu avantajlar ve jeopolitik konumu ile Gaziantep olarak Türkiye’nin gelecek vizyonunda daha fazla rol üstlenmek istediklerini belirterek, “Düzenlenecek çalıştayla gelişmekte olan sektörlerimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.


“Ülkemizin ve kentimizin sanayisinin gelişmesine destek olan her adımı, her projeyi çok değerli buluyoruz” diyen Ünverdi, “Sektörel yol haritaları çalıştayı ile şehrimizde de ilk sırada yer alan “Gıda, tekstil, makine-metal ve plastik sektörü”nde seçilen firmalara ücretsiz danışmanlik desteği verilecek. Düzenlenecek programın Gaziantep ve Türkiye için faydalı olacağına inanıyor emeği geçen kurum ve temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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