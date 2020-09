Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cazibe Merkezleri ve SOGEP İmza Töreni'nde konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz." dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Varank, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı.

Varank, Diyarbakır'a müjdelerle geldiklerini belirterek "Birazdan şehrimizin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek." diye konuştu.

İmza töreninin ardından Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi'nin temelini atacaklarını ifade eden Varank, bu merkezin bölgede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliği teşvik etmek noktasında önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini bildirdi. Varank, daha sonra Sanayi Mektebi'nin açılışını yapacaklarını dile getirerek tarihi 1870'li yıllara kadar uzanan bu yapının Diyarbakır'ın gençlerine ve kadınlarına umut olacağını belirtti.

Diyarbakır'da son durakları olan Lice'de D Mermer Fabrikası'nın açılışını da gerçekleştireceklerini aktaran Varank, bu ziyaretlerle kente yaklaşık 70 milyon liralık yatırımı kazandırmış olacaklarını, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini kaydetti.

- "Diyarbakır'ı yakından takip ediyoruz"

"Diyarbakır'ı çok yakından takip ediyoruz. Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı." diyen Varank, 5 bin KOBİ'nin KOSGEB desteklerinden faydalandığını ifade etti.

15 bin vatandaşın KOSGEB'in verdiği girişimcilik eğitimlerine katıldığını, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın sadece son 2 senede 142 projeyi desteklediğini anlatan Varank, emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'yi kurduk, sadece bu sene 11 milyon liranın üzerinde ödenek tahsis ettiklerini söyledi.

- "10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak"

2020 yılının sonunda tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Varank, "4 firmamız fabrika inşaatlarını tamamladı, makinelerini kurdu, çok kısa bir süre içinde üretime geçecek. Burada 65 firmaya yer tahsisi yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak." diye konuştu.

Varank, Diyarbakır'ın önemli bir ihtiyacı Lojistik Merkez'in kurulmasıyla ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansının yereldeki paydaşlarla bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğine işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla arazinin mülkiyetinin Büyükşehir Belediyesine geçtiğini, şu an altyapı projelerinin hazırlandığını bildirdi.

"Bakanlık olarak topyekün kalkınmayı gözetiyoruz. Yani hem iktisadi kalkınmayı sağlamak hem de nüfusun dezavantajlı kesimlerine odaklanıp sosyal refahı toplumun geneline yaymak için çalışıyoruz. İşte birazdan imzasını atacağımız projeler bu amaçlara doğrudan hizmet edecek." ifadelerini kullanan Varank, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon lira tutarında 3 farklı projeyi başlatacaklarını aktardı.

Bismil Kaymakamlığı ile yürütecekleri Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Projesiyle hafif zihinsel yetersizliğe sahip çocukların örgün eğitime devam etmelerini sağlayacaklarını anlatan Varank, her sene 60 öğrencinin bu merkezde eğitim alacağını, böylece bu çocukların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılacağını dile getirdi.

- "Tekstil İhtisas OSB'de, kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz"

Varank, "Tekstil İhtisas OSB’de, kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız. İl Müftülüğümüzle 4 ilçede yer alan 11 kütüphane bünyesinde, kitap kafe, gençlik merkezi, Kur'an kursu, spor salonu ve oyun alanları gibi aktivite üniteleri oluşturacağız. Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde başta çocuk ve gençler olmak üzere 30 binin üzerinde vatandaşımız bu imkanlardan ücretsiz faydalanabilecek. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'yla yaklaşık 15 milyon lira bütçesi olan 4 projemiz hayata geçecek." şeklinde konuştu.

Bunlardan ilkinin Çağrı Merkezi Projesi olduğuna işaret eden Varank, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Bağlar ilçesinde atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik bir binayı onararak altyapısını çağrı merkezi yatırımına uygun hale getireceklerini kaydetti.

- "Milli tohum çeşitliliğini artırarak, sektörde ilave 2 bin istihdama da kapı aralayacak"



Varank, sonraki adımda en fazla istihdam garantisi sunan özel sektör yatırımına bu binayı kiralayacaklarını anlatarak Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi'yle Diyarbakır Teknokent'teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracaklarını müjdeledi. Bu laboratuvarın Diyarbakır ve bölge illerine uygun maliyetle hizmet vereceğini, Ar-Ge çalışmalarını destekleyeceğini, üreticileri bilinçlendireceğini ve tarımda genç girişimcilerin yetişmesini sağlayacağını bildiren Varank, burada her yıl ortalama 400 üreticiye danışmanlık hizmeti vermeyi planladıklarını söyledi. Varank, kurulacak laboratuvar sayesinde firma başına tohum üretimini 6 bin tondan 15 bin tona çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu proje aynı zamanda yerli ve milli tohum çeşitliliğini artırarak sektörde ilave 2 bin istihdama da kapı aralayacak. Tarımsal kalkınmayı daha güçlü desteklemek adına, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kapasitesini de güçlendireceğiz. Altyapı eksikliklerini giderip OSB'nin cazibesini artıracak ve doluluk oranını yüzde 100'e çıkaracağız. Diyarbakır'ı gastro-turizmle de geliştirmek istiyoruz. Kuracağımız Gastro İnovasyon Merkezi ile ilimizin yöresel ürünlerini ekonomiye kazandıracak, üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyecek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz."

- "Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini selamlıyorum"

Diyarbakır ve bölge için yatırımdan, istihdamdan, eğitimden bahsetmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Varank, bölgeyi yıllarca bu gündemden uzak tutup, terörün karanlığında boğmaya çalışanların, geri kalmışlığı, mahrumiyeti, imkansızlığı bu bölgenin kaderi yapmak isteyenlerin olduğuna dikkati çekti. Bunların hala var olduğunu vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgede terörün son bulması, huzurun hakim olması, insanımızın refahının yükselmesi için canla başla mücadele ettik, ediyoruz. Hem kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi perçinleyecek hem de istismar alanlarını ortadan kaldıracak adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da ve bölgede açılan her fabrikanın, yapılan üretimin, sağlanan her istihdamın Türkiye'nin diğer bölgelerine göre çok daha büyük anlamlar taşıdığının farkındayız. Diyarbakır'ın gençlerini uyuşturucuyla ve çarpık ideolojileriyle zehirlemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu, inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz. Diyarbakır ve bölgemizde istismar siyasetinin tüm etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Artık şunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir. Bunu tersine çevirmek isteyenlere bir an dahi göz açtırmayacağız."

Birlik ve beraberlikle daha da güç kazanılacağını kaydeden Bakan Varank, bugün imzasını atacakları yatırımların şehre ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

- "İmzalayacağımız projelerle neredeyse toplumun her kesimine dokunacağız"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da çocuklar, gençler, engelliler, tarım ve turizm sektörü için güzel projeleri imzalayacaklarını ifade ederek "İmzalayacağımız projelerle neredeyse toplumun her kesimine dokunacağız." dedi.

Diyarbakır'da gittiği her yerde mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği bir yatırımı görmekten duyduğu mutluluğu anlatan Karaloğlu, "Artık verilen destekler yatırıma dönüşüyor. Bunu Diyarbakır en iyi uygulayan şehirlerden biri. İnşallah bugün imzalayacağımız projelerle de Diyarbakır'da yaşam kalitesini yukarı çekeriz diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 20 milyon lira bütçeli 7 projenin imzası Vali Karaloğlu ile kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından imzalandı.