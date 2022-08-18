Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso'nun, New York Times Meydanı'nın reklam alanına fotoğrafı yansıtıldı. Böylesi bir ismin o meydanda yer alması ise büyük şaşkınlığa sebebiyet verdi..

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Melek Mosso da katıldı.

Spotify’ın, kadın müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu Equal projesinde, Türkiye listesinde bu hafta kapak, Melek Mosso oldu.

'Bu iş Bitmiş' şarkısı ile hem Türkiye hem de global listeye dahil edilen Melek Mosso, fotoğrafıyla New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında yer aldı.

BU İSMİN ALANA TAŞINMASI ŞAŞIRTTI!

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesi sonrası konser fiyatını kat be kat artırarak gündemi uzun süre meşgul etmişti...







