Samuray kılıçlı cinayette karar! Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz’un cezası belli oldu
Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı.
Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor duruşma sırasında mahkemeye ulaşırken, sanık hakkındaki karar da açıklandı. Mahkeme, Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.
Duruşma sırasında rapor geldi
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.
Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.
Cezai ehliyeti tam çıktı
Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirildi.
Son sözü soruldu
Duruşma sırasında son sözü sorulan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.
Mahkeme kararını açıkladı
Davayı karara bağlayan mahkeme, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.