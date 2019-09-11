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SAMULAŞ Akademiden otobüs şoförlerine mesleki gelişim eğitimleri

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, ulaşımın her alanında hizmette kalite ilkesi doğrultusunda başlattığı akademi eğitimlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:44
SAMULAŞ Akademiden otobüs şoförlerine mesleki gelişim eğitimleri

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, ulaşımın her alanında hizmette kalite ilkesi doğrultusunda başlattığı akademi eğitimlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), ’Toplu Taşıma Şoförü Mesleki Gelişimi Programı’nı hayata geçirdi.



Eğitim ve istihdam arasındaki nitelikli insan gücünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlayan SAMULAŞ Akademi, şoförlük mesleklerinde hizmet gerçekleştiren sürücüleri ilgilendiren her konuda yaparak öğrenme modeli ile özel eğitimler vermeye başladı. SAMULAŞ Genel Merkezi Akademi Salonunda verilen eğitimlerde, şirket bünyesinde görev yapan tüm şoförler 16 kişilik gruplar şeklinde eğitim programına alınıyor.



“İlk olarak 16 personele eğitici eğitimi”


Konuyla ilgili bilgi veren SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, tüm şoförlerin değişik başlık ve içeriklerde hazırlanan programa katılacaklarını söyledi. Program kapsamında ilk olarak, kendi bünyelerinde çalışan üniversite mezunu 16 kişinin, yetkinlik ve becerileri de dikkate alınarak 2 ay süren eğitim programından geçirildiklerini kaydeden Tamgacı, “Bu program kapsamında eğitimciler, eğitici eğitimi, iletişim, program geliştirme, vaka başlıkları altında eğitime tabi tutuldu. Eğitimciler, örnek sunum programlarına alınmış ve kendi iç akreditasyonlarını almışlardır” dedi.



“Düzenli periyotlarda sürekli gelişim”


İnteraktif olarak yapılan eğitimlerde, yaparak öğrenme modelinin uygulandığını vurgulayan Tamgacı, "Bu modelin amacı, hizmette kalitenin artması ve kurumsal gelişimin desteklenmesidir. Katılımcılar eğitim programı oluşturma ve müfredat geliştirme konularında bilgi ve beceri sahibi olmuşlardır. Hazırlanan ders içerikleri ile tüm sürücüler yıllık olarak, düzenli periyotlarda eğitime tabi olacaklar. Eğitim etkinliği, ölçme ve değerlendirme sistemi de hazırlanmış olup, yenileme ihtiyaçları ve yeni eğitimler ile sistem sürekli gelişim içinde geliştirilecektir” diye konuştu.



“Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti”


"Rahat, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak, sözüyle çıktığımız yolda vatandaş memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Tamgacı şunları kaydetti:


“Bu eğitim programında, yetişkinlere yönelik, interaktif ve yaparak öğrenme modelini benimseyen SAMULAŞ, eğitim tasarımı yapmış ve kendi eğitimcilerini yetiştirmiştir. ‘Önce kalite’ sloganıyla yola çıkan SAMULAŞ, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırma konusundaki çalışmalarını ara vermeden sürdürme taahhüdünü yerine getirecek ve bu amaca yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir.”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:44
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