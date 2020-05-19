Samsun’un sesleri 19 Mayıs için evlerinden söyledi

Birbirinden güzel seslerden oluşan korolar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sevilen şarkı ve marşları seslendirdi.

Samsun’da korona virüsüyle mücadele ve sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken birbirinden bağımsız olarak 3 ayrı korodan bayrama neşe katacak çalışmalar yayınlandı. Telekonferans uygulamaları bir araya gelen yüze yakın müzik sevdalısı ses verdikleri parçalarla dikkat çekti. Bir eğitim kurumu öğrenci ve öğretmenleriyle en güzel şarkı ve marşları seslendirirken bir diğeri İzmir ve Samsun’dan öğrencileri müzikle bir araya getirdi. Müzik üzerine eğitim alan mezunların oluşturduğu bir başka orkestra ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yaptığı çalışmayla bu kervana katıldı.

Öğrenci ve öğretmenler telekonferans yoluyla buluşup birbirinde güzel çalışmalara imza attılar. Samsun’da görev yapan bir grup kadın müzik öğretmeni ve öğrencisi Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yıl dönümü nedeniyle bir araya geldi. Günün anlam ve önemine ilişkin koro çalışması hazırladılar. 19 Mayıs Marşı’na ses vererek dinleyenleri duygulandırdılar.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi ve İzmir Konak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 19 Mayıs’a özel evlerinden hazırladıkları eserle gençlerin heyecan ve üretkenliklerine sınır ve mesafelerin engel olmadığını gösterdiler. Birbirlerini tanımadan görmeden yaşadıkları yerleri ve gönüllerini paylaştılar. Toplam 38 öğrenci kilometrelerce mesafeden uzakları yakın ettiler. Türk gencinin azmini vatan sevgisini değerlerine olan bağlılıklarını seslendirdikleri Gençlik Marşı ile gösterdiler.

Samsun Kent Orkestrası da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Zülfü Livaneli’nin Ey Özgürlük parçasına yorum getirdi. Gönüllü müzik öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 40 kişilik topluluk evlerinde birbirinden farklı koşullar ve enstrümanlarla bir armoni oluşturdu. Daha önce de türküleri senfonik olarak ses vermiş pop ve caz türünde parçaları seslendirmişlerdi. Samsun’u ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak ve gençleri sanatsal etkinlik çerçevesinde bir araya getirmeyi amaçlayan orkestra bu kez bayram neşesini yaşatmak için bir araya geldi.