Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son Haberler

NTE tesisinin temeli 2026’da atılacak

Dünya bu kararla sarsılacak! Kim Jong-Un fabrikalara bizzat giderek o korkunç talimatı verdi!

Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

Sıcak saatler: VEPARA'ya el konuldu! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Spor

Yeniakit Publisher
6 Ocak’ta Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Samsunspor, 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Samsunspor, futbolcular Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Celil Yüksel, Bedirhan Çetin ile Afonso Sousa'nın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında Olivier Ntcham'ın sol uyluk arka kas grubundaki "evre 2 yaralanma" nedeniyle tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tanguy Coulibaly'in sol diz iç yan bağında oluşan 'evre 3 tam kat yırtık' nedeniyle rehabilitasyonu sürmekte olup, salon ve saha çalışmalarına kontrollü şekilde devam etmektedir. Celil Yüksel'e sol el 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle uygulanan alçı sonlandırılmış, thermoplast atel ile saha çalışmalarına başlanmıştır. Afonso Sousa'da sol ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması ile kemik ezilmesi ve kemik ödemi nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon süreci kapsamında salon çalışmalarına başlanmıştır. Bedirhan Çetin ise sağ diz ön çapraz bağında oluşan total rüptür nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci ve salon çalışmalarına devam etmektedir."

