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Spor Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı
Spor

Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:18:41 -
Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.

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