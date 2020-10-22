  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:25:33 -
Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günü sahasında yapacağı Ankara Keçiörenspor maçı öncesinde tüm oyuncular, Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Karadeniz ekibinde geçen hafta testi pozitif çıkan bir oyuncunun bugün ikinci kez gerçekleştirilen testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Oyuncuların evlerinde izolasyonda bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinde daha önce de Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmış, tedavilerinin ardından iyileşmişlerdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi
Dünya

İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı tavrını koruyor.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay