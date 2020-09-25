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Spor Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:17:55 -
Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, pazar günü deplasmanda yapacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Edwin Gyasi ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Burak Çalık, Erkam Reşmen ile izolasyon süreci devam eden Caner Arıcı katılmadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu gece hava yolu ile İstanbul'a, oradan da kara yoluyla Balıkesir'in Bandırma ilçesine gidecek.

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