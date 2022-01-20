Samsung’dan skandal reklam! Müslümanlar ayağa kalktı

Münübe Yılmaz

Dünyaca ünlü elektronik devi Samsung, Müslümanları töhmet altında bırakan skandal bir reklam yayınladı. “Müslüman bir annenin travesti oğluna verdiği desteği” konu alan ve Singapur’da yayınlanan akıl almaz reklam, gelen tepkiler üzerine dün apar topar kaldırıldı. Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, “Reklamın, halkın bir kısmına karşı duyarsız ve saldırgan olarak algılanabileceği kanaatine vardık. Tepkilerin farkındayız. Samsung, inovasyon ve büyümenin çeşitlilik ve kapsayıcılık tarafından yönlendirildiğine inanıyor. Gelecekteki pazarlama kampanyalarımız için tüm perspektifleri ve bakış açılarını dikkate alırken kesinlikle daha dikkatli ve eksiksiz olacağız. Ancak farklı dini inançlara ve etnik gruplara sahip eşsiz bir ülkede yaşadığımız için hiçbir grup veya bireyin haklarını da inkar etmiyoruz. Aynı zamanda, Singapur'daki tüm Müslümanların LGBTQ topluluğunu eğitmek ve onlara yardım etmek için bir rol oynayabileceğini umuyoruz” denildi.

“LGBT ideolojisini Müslüman topluluğa aşılamak istiyor”

Pek çok Singapurlu, Samsung'u başörtülü kadın ve bir travestiyi yan yana gösterdiği için eleştirdi. Singapurlu Müslümanlar, “Reklam, LGBT ideolojisini Müslüman topluluğa aşılamak istiyor. Eşcinselliği ve transgenderizmi muhafazakar bir toplumda yayma ideolojisine karşıyız” diyerek maksatlı reklama tepki gösterdi.

"Kalbini Dinle" kampanyasının bir parçasıydı

İnfiale sebep olan reklam, Samsung'un kulakiçi kulaklıklarını ve Galaxy Watch4 akıllı saatini tanıtmaya yönelik "Kalbini Dinle" kampanyasının bir parçasıydı.

Kampanyada, akıllı saat kalp atış hızını kaydederken, bireylerin sevdiklerinden gelen bir mesajı kulaklıklar aracılığıyla dinlediği bir dizi video yer aldı. Videolardan birinde Müslüman kadın ve oğlu da rol aldı.