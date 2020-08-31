Samsung yeni 16 GB LPDDR5 cep telefonu DRAM'i üretmeye başladı

Dünyaca ünlü teknoloji markası olan Samsung, amiral gemisi olarak adlandırdığı telefonlara yeni nesil donanımlar ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung'tan yapılan açıklamaya göre ilk değişiklik RAM kanadından geldi. Samsung, endüstrinin ilk üçüncü nesil 10nm sınıfı (1z), aşırı ultraviyole (EUV) tabanlı 16 GB LPDDR5 DRAM modelinin seri üretimine başladığını duyurdu. Yeni nesil 10nm 16 GB LPDDR5 DRAM, geçtiğimiz yıl duyurulan 1y sınıfı 12 GB LPDDR5 DRAM yongalarına göre yüzde 16 performans artışı vadediyor ve veri transfer hızı 6400 Mb/sn seviyelerine ulaşmış durumda.

Daha önceki modele göre daha ince bir tasarıma sahip olan RAM'ler, tasarım mimarisi anlamında da Samsung'un elini rahatlatıyor. Yeni bellek yongasının temel amacı bağlantı ve otonom teknolojilerde kolaylık sağlaması olacak. Güçlü iş yükünü ancak yüksek kapasiteli RAM'ler ile yapmak mümkün hale geliyor. Samsung, yeni nesil 10nm 16 GB LPDDR5 DRAM yongalarının akıllı telefon RAM’lerinde ne zaman kullanılacağına dair kesin bir açıklamada bulunmadı ancak 2021 model amiral gemilerinde görebileceğimizi belirtti.