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Teknoloji Samsung
Teknoloji

Samsung

Samsung hangi ülkenin? Samsung kuruluş yılı nedir? Samsung ne üretir? Teknoloji devi olan Samsung markasına dair merak edilenler yazımıza.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:49:00 -
Samsung

Samsung 10 yıldan uzun bir süre önce, Haziran 1993'te Kore’de dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma nihai hedefiyle yakın ülkelere kurutulmuş balık, sebze ve meyve satmak amacıyla kurulmuştu. Bu şekilde Samsung Yeni Yönetim Girişimi'ni başlattı. O zamandan beri Koreli şirket, bu kritik hedefe ulaşmak için göz kulak olurken, odak noktasını geliştirmek ve iş stratejilerini değiştirmek için çok çalıştı. 1990'lı yıllardan sonra dünyaya yayılarak Ve bugün, Samsung nihayet satış ve kazançta, üstün yönetimde ve yenilikçi teknolojik tasarımda en iyiler arasında yer alarak en üst düzey küresel şirketler arasında yerini almaya hazır.

Samsung ne üretiyor? 

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden biri olan Samsung, televizyonlar, PC monitörleri, VCRS, DVD oynatıcılar, video kameralar, yazıcılar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere birçok türde dijital tüketici aygıtı üretmektedir; buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar, mikrodalga fırın elektrikli süpürgeler ve hava temizleyicileri gibi tüketici cihazları; dinamik rasgele erişimli bellek yongaları (DRAMS), statik rasgele erişimli bellek (SRAMS), flash bellek, LCD (sıvı kristal ekran) sürücü IC'leri, sabit sürücüler ve optik disk sürücülerinden oluşan yarı iletkenler; ve cep telefonları, ağ sistemleri ve optik bileşenler gibi telekomünikasyon cihazları. Şirket ayrıca ince film transistörleri (TFT) LCD'ler ve organik ışık yayan diyotlar (OLEDS) üretiyor. 

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