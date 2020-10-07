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Aktüel Samsun'daki tarihi eser operasyonunda etnografik kilim ve öğütme taşı ele geçirildi
Aktüel

Samsun'daki tarihi eser operasyonunda etnografik kilim ve öğütme taşı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:27:37 -
Samsun'daki tarihi eser operasyonunda etnografik kilim ve öğütme taşı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda etnografik kilim ve öğütme taşı ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Döngel Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 metreye 1,20 metre ebatlarında el dokuması etnografik kilim ve 5 değişik ebatlarda etnografik öğütme taşı ele geçirdi.

Operasyonda ikamet sahibi M.Ö. gözaltına alındı.

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