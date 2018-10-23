Samsun'da yürüyen merdiven dehşeti! Çok sayıda yaralı var

Samsun'da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ilköğretim okulu öğrencilerinden 12'si yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı çocuklar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Samsun merkez Canik ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Fatih İlköğretim Okulunda bir grup öğrenci gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden bazıları dengesini kaybederek düştü. Düşenlerin arkadaşlarına çarpması sonucu çok sayıda öğrenci hareket eden yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Olayda 12 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında...

Öğrenciler son anda kurtarıldı

Çevredekilerin müdahalesi ile öğrenciler ezilmekten kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan veliler de hastanelere koştu.