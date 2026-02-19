  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Samsun'da yolcu otobüsü refüje devrildi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Samsun'da yolcu otobüsü refüje devrildi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun'da yolcu otobüsü refüje devrildi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

Ankara'dan Gürcistan'a seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6’sı yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara’dan Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan ve bir seyahat firmasına ait olan Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde kaza yaptı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kaza anında otobüste bulunan toplam 11 yolcudan 6’sı çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

