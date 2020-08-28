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Aktüel Samsun'da valilik adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da valilik adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:29:32 -
Samsun'da valilik adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da valilik adına yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun Valiliğinin adı ve unvanı kullanılarak Samsun ve çevre illerde yardım kampanyası adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip başlatan ekipler, 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen O.Ö, M.B, M.Y. ve S.G'yi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, çok sayıda iş insanının bulunduğu isim listesi ile dijital materyallere el koydu.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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