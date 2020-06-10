  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:02:29 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde 275,32 gram esrar, 43,09 gram sentetik uyuşturucu, 17 ekstazi hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 esrarlı sigara, sentetik uyuşturucu katkılı sigara, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira, pompalı tüfek ile 15 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı