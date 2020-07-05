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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:58:54 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takip ettikleri şüphelilere ait araçları kent girişinde durdurdu.

Yapılan aramalarda 52 bin 920 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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