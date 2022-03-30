  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 11:38:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde 620 gram metamfetamin, 82 sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar, 3 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay