  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da trafik polisinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, trafik polisi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:41:49 -
Samsun'da trafik polisinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolunda Ordu yönüne giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Duran Ç'nin kullandığı 55 A 8774 plakalı motosiklet, Kavakdibi mevkisinde, ışıklardan karşıya geçmeye çalışan Ahmet M. idaresindeki 07 CBN 02 otomobille çarpıştı.

Kazada, polis memuru Duran Ç. ile otomobildeki Ahmet M, Hamide M. ve Emine M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis memuru Duran Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı