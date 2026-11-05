Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı: Orman yangınlarını 3’te 1 oranında azalttık

Toplantıda 2026 yılında meydana gelen orman yangınları verilerini de paylaşan Yumaklı, şunları söyledi: “2025 yılında ülkemizde 3.224’ü orman, 4.285’i kırsal alan olmak üzere; toplam 7.509 yangın meydana gelmişti. Bu yıl ise 2.111’i orman, 4.108’i kırsal alan olmak üzere; toplam 6.219 yangına müdahale ettik. Bir önceki yıla göre, orman yangını sayısında yüzde 35, toplam yangın sayısında ise yüzde 21 azalma yaşandı. 2026 yılında meydana gelen orman yangınlarının yüzde 75’i orman dışı alanlarda başladı, 24 bin 527 hektar orman alanımız yangınlardan etkilendi. Bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleşti. 2026 yılında meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının 1.766’sı, bir hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına alındı. Yüzde 96’sını ise 10 hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına aldık.” Bakan Yumaklı, orman yangınlarının çıkış nedenleriyle ilgili de bilgi verirken şunlara işaret etti. “Yangınların yüzde 86’sı insan kaynaklı meydana gelmiştir. Yüzde 67’si ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16’sı kazalardan, yüzde 3’ü kasıtlı eylemlerden, yüzde 14’ü ise yıldırım kaynaklı ortaya çıkmıştır. 2026 yılında, iki zaman diliminde akut dönemlerimiz oldu. Bunlardan ilki 29-31 Temmuz tarihleri arasında yaşandı. Bu üç günlük dönemde tam 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 255 tanesini büyümeden kontrol altına alırken 5 yangın ise kamuoyunun gündemine giren yangınlar oldu. Benzer şekilde 7-8 Eylül tarihlerinde de yoğun bir yangın süreci yaşadık. İki günde tam 147 yangına müdahale ettik. Yangınlarda en zor etken rüzgâr oldu. Örneğin Balıkesir Gömeç’te rüzgarın şiddeti saatte 63 kilometreyi buldu. Aydın Çine’de ise sadece yüzde 12 nem olması yangın yayılımını hızlandırdı. Bu iki akut dönemde çıkan yangınlar sonucu zarar gören alan, toplam zarar gören alanın yüzde 80’ini oluşturdu.” AB ülkelerinde 2026 yılında toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Yumaklı, buna göre söz konusu ülkelerde yanan alanda yüzde 33, Türkiye’de ise yüzde 68 azalma olduğunu bildirdi.