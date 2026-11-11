Acı haberi kızı duyurdu! Cengiz Tekin hayatını kaybetti
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“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi eserlerle tanınan sanatçı Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Türk müziği sanatçılarından Cengiz Tekin’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu.
Tekin’in kızı paylaşımında, ““İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun babam” ifadelerini kullandı.