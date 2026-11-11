  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor! Ağaç A.Ş. yandaş çiftliğine dönmüş İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı Dokunulmazlığı kaldırmaya yürekleri yok İstanbul'da korku dolu anlar! Tek bir hata faciaya yol açabilirdi... Gökdelenin çatısında ölümcül çekim Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail! Ziyaretçilere sürpriz karşılama: COP31’de mehteran takımı coşkusu Fenerbahçe yolları ayırdı… Liverpool’u deviren Kuyt dönemi bitti Levent Gültekin'den çarpıcı analiz: "Erdoğan Atatürkçülerin iktidarını yıktı!" Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı
Medya Acı haberi kızı duyurdu! Cengiz Tekin hayatını kaybetti
Medya

Acı haberi kızı duyurdu! Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Acı haberi kızı duyurdu! Cengiz Tekin hayatını kaybetti

“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi eserlerle tanınan sanatçı Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türk müziği sanatçılarından Cengiz Tekin’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu.

 

Tekin’in kızı paylaşımında, ““İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun babam” ifadelerini kullandı.

Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Aktüel

Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23