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Yerel

Samsun’da sağanak ve serin hava

Samsun’da sağanak ve serin hava etkili olurken, önümüzdeki haftadan itibaren havaların ısınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:34:48 -
Samsun’da sağanak ve serin hava

Samsun’da sağanak ve serin hava etkili olurken, önümüzdeki haftadan itibaren havaların ısınacağı bildirildi.


Samsun bugün rüzgarın ardından sağanak yağışa teslim oldu. Yağmurla beraber sokaklar da boşaldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, Samsun’da önümüzdeki hafta havaların ısınmaya başlayacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerine çıkacağı öğrenildi.


Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde görevli Meteoroloji Uzmanı İbrahim Temizgül, "Yağmur yağışı birkaç gün daha devam edebilir. Yarın ki tahminde Samsun için hafif sağanak yağış var. Sonrasında ise parçalı ve çok bulutlu olarak görünüyor. Hafta başından itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor. Mevsim normallerine ulaşmasını öngörüyoruz. Biraz daha üstüne de çıkabilir. 22-23 derece sıcaklıkları görebiliriz” dedi.

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