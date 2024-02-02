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Yerel Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve silah ele geçirdi
Yerel

Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve silah ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 10:25:00 -
Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve silah ele geçirdi

Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve 2 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı boğa yılanı ele geçirdi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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