Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve silah ele geçirdi
Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve 2 adet tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı boğa yılanı ele geçirdi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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