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Aktüel

Samsun’da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:29:46 -
Samsun’da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolu 76. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. yönetimindeki 16 AFS 174 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 7 yaşındaki Gökçe Kaya’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökçe Kaya 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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