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Samsun’da önce para çekip sonra ATM’yi soyunca yakayı ele verdi

Samsun’da bir bankanın ATM’sinden önce para çeken şahıs ardından da ATM’nin arka kapağını açarak içindeki bozuk paraları çaldı. Para çektiği işlem kaydından yakayı ele veren şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
Samsun’da önce para çekip sonra ATM’yi soyunca yakayı ele verdi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir bankanın merkez şubesinin ATM’sinde meydana geldi.

Gece ATM’den para çekmeye gelen İ.A., önce ATM’den 20 lira para çekip ardından da ATM’nin arkasına geçip kapağını sökerek içeriden bin 630 lira bozuk paraları çalıp kaçtı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince para çeken şahsın ardından da paraları çaldığını tespit etti. Bankanın ATM işlem kaydından hırsızlık olayını İ.A.’nın gerçekleştirdiği belirlendi ve şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden İ.A., pişman olduğunu ifade etti.

Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
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