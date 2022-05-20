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Yerel Samsun'da 'Neden baktın?' kavgasında kan aktı!
Yerel

Samsun'da 'Neden baktın?' kavgasında kan aktı!

Samsun'da gençler arasında yaşanan "Neden baktın?" tartışması kanlı bitti. 19 yaşındaki B.T. ile 22 yaşındaki V.C.A. uğradıkları saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 01:38:00 - 2022-05-20 01:39:02
Samsun'da 'Neden baktın?' kavgasında kan aktı!

Samsun'da yolda yürürken "Neden baktın?" tartışmasında bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan iki arkadaş hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde saat 20.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yolda yürürken "Neden baktın?" meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan arkadaşlardan B.T.(19) sol bacağının iki yerinden bıçaklanarak ve kafasına silah kabzası ile vurularak yaralanırken, V.C.A.(22) ise sopa ve yumruklu saldırıda darp sonucu yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Kanlar içinde kalan iki arkadaş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, kendilerine 7-8 kişinin saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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