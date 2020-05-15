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Samsun'da göl ve göletlere 110 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:17:33 -
Samsun'da göl ve göletlere 110 bin sazan yavrusu bırakıldı

SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Samsun'daki göl ve göletlere 110 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi için su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan yavrularından 110 bini, ildeki göl ve göletlere bırakıldı.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, proje ile su kaynakları korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına mutlaka uyulması gerekir. Başta balık olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yasak ve sınırlamalara hassasiyetle uymaları gerekmektedir."


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