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Yerel Samsun'da dehşet! Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı
Yerel

Samsun'da dehşet! Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

E.K. bıçakla saldırdığı S.A.'yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, E.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 18:22:00 - 2022-05-24 18:28:44
Samsun'da dehşet! Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi E.K.(21) adlı kadın aralarında husumet bulunan ve evlerine gelerek annesini bıçakla elinden hafif şekilde yaralayan S.A. adlı kadının peşine gitti. Ellerinde bıçakla iki kadın karşılaştılar. E.K. bıçakla saldırdığı S.A.'yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, E.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., "S.A. ile aramızda ailevi sorunlardan dolayı husumet vardı. Buluşmak için telefonla konuştu. Ancak eve gelip annemi elinden bıçakla yaralamış. Ben de peşinden gittim. Elinde bıçak vardı ve bana da saldırmaya kalktı. Üzerime bıçakla gelince ben de kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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