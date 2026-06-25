Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli paketlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.