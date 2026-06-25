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Yerel Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi
Yerel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli paketlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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