Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Kaş ilçesinde bir markette kendi halinde alışveriş yapan mütedeyyin bir kadına, sırf inancının gereği olan tesettürü kuşandığı için alçakça ve fütursuzca sözlü tacizde bulunan azgın azınlık mensubu bir şahıs, emniyet güçlerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak gözaltına alındı.
Antalya’da markette alışveriş yapan tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan şahıs gözaltına alındı.
Zeynep Umurbek adlı kadının yanına yaklaşarak “İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz” diyen şahıs Kaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kendisine sözlü saldırıda bulunan kendini bilmez hakkında şikâyetçi olan Umurbek ise “Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak ‘Abartmayın yıl kaç oldu hala başörtümüze laf ediyorlar diyorsunuz’ derler” ifadelerini kullandı.
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