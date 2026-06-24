Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!

Antalya’da markette alışveriş yapan tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan şahıs gözaltına alındı.

Zeynep Umurbek adlı kadının yanına yaklaşarak “İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz” diyen şahıs Kaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kendisine sözlü saldırıda bulunan kendini bilmez hakkında şikâyetçi olan Umurbek ise “Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak ‘Abartmayın yıl kaç oldu hala başörtümüze laf ediyorlar diyorsunuz’ derler” ifadelerini kullandı.