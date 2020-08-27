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Aktüel Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:17:26 -
Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu bir fındık işçisi öldü, 3 kişi yaralandı.

Recep Kanık'ın kullandığı 55 LK 480 plakalı fındık yüklü cip, Çatak Mahallesi Gölbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan fındık işçileri Selçuk Pala ve Selçuk Kaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın altında kalan fındık işçisi Ufuk Aksu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu'nun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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