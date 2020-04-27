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Aktüel

Samsun'da bir ilçede karantina uygulaması kaldırıldı

2020-04-27 23:28:55 -
Samsun'da bir ilçede karantina uygulaması kaldırıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Vezirköprü ilçesi genelinde 11 Nisan'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçemiz genelinde uygulanan karantina tedbirleri bugün itibarıyla sonlandırılmış ancak ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi'nde uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır."

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